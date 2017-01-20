В Высоком суде Лондона прошли первые слушания по иску России к Украине

Первые слушания по иску России к Украине о взыскании долга по евробондам на три миллиарда долларов завершились в Высоком суде Лондона . Решение будет вынесено в течение 1-3 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Завершились первые слушания по иску к Украине компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющей в качестве доверителя интересы России как единственного владельца еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд, по которым эмитент находится в дефолте уже более года. Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта Суду может потребоваться от одного до трех месяцев», - говорится в материалах Минфина России.

Также российское ведомство заявило, что аргументация Украины в суде не выдерживает критики.

Напомним, при президенте Викторе Януковиче Украина получила от России кредит на сумму $3 млрд. В декабре 2013 года Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. Россия отказалась от реструктуризации и потребовала признать долг государственным.

В 2015 году Кабмин ввел мораторий на выплату долга по еврооблигациям, а в 2016 году Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.

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