Доллар дешевеет из-за инаугурации Трампа

Сегодня индекс доллара США снизился по отношению к мировым валютам
По данным торгов, 20 января индекс доллара США снижается по отношению к мировым валютам. Об этом пишет издание «Страна».
По состоянию на 07:23 утра по киевскому времени курс доллара к корзине валют 6 стран - основных торговых партнеров США опустился на 0,16%, до 101,01 пункта.
При этом курс евро к доллару вырос до 1,0680 доллара за евро с 1,0664 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снизился до 114,76 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах.
«Инвесторы достигли такого уровня, когда они готовы подождать и посмотреть, что сможет предложить администрация Трампа», - прокомментировал ситуацию на рынке главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner).
Ранее «Комментарии" писали о том, что стало известно, когда суд Лондона вынесет решение о долге Украины в $3 млрд .
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