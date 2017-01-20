В Украине уровень теневой экономики снизился на пять пунктов

Уровень теневой экономики снизился на 5 пунктов в 2016 году, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив

"Прослеживается снижение уровня теневой экономики на 5 пунктов, что является наибольшим за годы наблюдений», - отметил он.

По его словам, в прошлом году в Украине наблюдался рост всех отраслей экономической деятельности реального сектора.

Кроме того, он подчеркнул, что за11 месяцев прошлого года промышленное производство увеличилось на 2,1%, сельскохозяйственное производство - на 6,1%, строительный сектор - на 14,1% и торговля - на 4,3%.