Украина не выполнила 8 из 11 условий МВФ

Киев ожидает кредит МВФ в ближайшие недели, при этом украинская сторона не выполнила все требования.

Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий для продолжения кредитования Международным валютным фондом. Киев объясняет это тем, что с сентября по декабрь прошлого года все внимание было приковано к вопросам обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.

«Мы выполнили только 3 из 11 структурных маяков, установленных на период с сентября по декабрь 2016 года включительно, поскольку нашей основной целью было обеспечение стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности», - говорится в документе.

Как сообщали «Комментарии», Международный валютный фонд изменил меморандум, в котором перечислены условия сотрудничества с Украиной. В нем 12 пунктов, 7 из которых - новые.

Ранее сообщалось о том, что решение о предоставлении очередного транша Украине будет увязано с регулированием вопроса по долгу России.

Напомним, что от результатов работы миссии, в частности, зависело получение Киевом четвертого транша финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

Напомним, в фервале этого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины долга в сумме $3 млрд.

Позже стало известно, что Минфин Украины заявил о готовности судиться. Представлять Украину в суде будет ведущая международная юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Как сообщали «Комментарии», в декабре прошлого года на тот момент еще премьер-министр Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату $3,582 мрлд по «российским» еврооблигациям и гарантированным государством кредитам КБ «Южное» и «Укравтодора» перед банками РФ. Мораторий вступил в силу 20 декабря.

В свою очередь министр финансов Наталия Яресько заявила, что этот долг можно решить и без суда.

Отметим, что совет директоров МВФ принял решение, что долг Украины России в размере $3 млрд имеет официальный, а не коммерческий статус.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия согласна на реструктуризацию долга Украины. По его словам, Украина может выплатить $3 млрд в несколько этапов: по $1 млрд в 2016, 2017 и 2018 годах.