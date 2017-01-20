20 крупных предприятий на территории ЛНР перечисляю налоги Киеву

Крупные предприятия, которые находятся под контролем самопровозглашенной «Луганской народной республики», продолжают перечислять налоги Украине

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«Если мы говорим о крупных предприятиях, то там 20 крупных производств: корпорации «Индустриальный союз Донбасса» - 3, ДТЭК - 8 и 9 заводов «Метинвеста». На крупнейших производствах работают более 73 тыс человек, последних цифр под рукой нет, но вот за 2015-м и первый квартал 2016 года они заплатили налогов в бюджет 5 783,11 млн гривен», - сообщил Черныш.

Также он рассказал, сколько людей, получающих зарплаты в гривнах на неподконтрольном Донбассе.

«Укрзализныця, Укрэнерго, Вода Донбасса - это все государственные и коммунальные предприятия. У нас есть только косвенные цифры, завязанные на данные украинских банков. Они сырые, банковская тайна не все дает возможность фиксировать. Но до 150 тыс. человек получают зарплаты в гривне», - заявил Черныш.

Кроме того, он поднял тему «национализации» украинских предприятий со стороны ЛДНР.

«Могу сказать, что российская компания Мечел по поводу захвата своего электрометаллургического завода в Донецке в украинское министерство по делам временно оккупированных территорий не обращалась. Хозяева харцызского Силура тоже пока молчат. Мы готовы поднимать любую проблему в Минске, как это было с горловской МЭС. Мы решали проблемы небольших украинских собственников, а также к нам обращалась международная производственная компания, филиал которой находится на неподконтрольной территории, но после консультаций руководство компании решило не поднимать вопрос на политический уровень», - пояснил министр.