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Деньги

Киев хочет получить еще 8 траншей от МВФ

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Украина рассчитывает хочет еще денег от МВФ

Украина хочет получить 9,9 миллиарда долларов

Украина планирует получить еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года, говорится в письме, которое готовит президент, Кабмин, и глава НБУ. 

4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале.

В итоге, из общей суммы 4-летнего кредита на 17,5 млрд долларов, Украиной будет получено 8,6 млрд долларов.

«Остаток средств планируется выделить до конца 2018 года 7 траншами», - говорится в документе.

Ранее сообщалось о том, что Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий для продолжения кредитования Международным валютным фондом. Киев объясняет это тем, что с сентября по декабрь прошлого года все внимание было приковано к вопросам обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.

Напомним,  решение о предоставлении очередного транша Украине будет увязано с регулированием вопроса по долгу России.

Напомним, что от результатов работы миссии, в частности, зависело получение Киевом четвертого транша финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов до конца 2016 года. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

В феврале этого года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины долга в сумме $3 млрд. 

Позже стало известно, что Минфин Украины заявил о готовности судиться. Представлять Украину в суде будет ведущая международная юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. 

Как сообщали «Комментарии», в декабре прошлого года на тот момент еще премьер-министр Арсений Яценюк заявил о введении моратория на выплату $3,582 мрлд по «российским» еврооблигациям и гарантированным государством кредитам КБ «Южное» и «Укравтодора» перед банками РФ. Мораторий вступил в силу 20 декабря. 

В свою очередь министр финансов Наталия Яресько заявила, что этот долг можно решить и без суда. 

Отметим, что совет директоров МВФ принял решение, что долг Украины России в размере $3 млрд имеет официальный, а не коммерческий статус. 

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия согласна на реструктуризацию долга Украины. По его словам, Украина может выплатить $3 млрд в несколько этапов: по $1 млрд в 2016, 2017 и 2018 годах. 

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Источник: «Украинские новости»,

Теги: кредит, МВФ, МВФ и Украина, транш

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