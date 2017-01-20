Побужский ферроникелевый комбинат приступил к реализации очередного этапа модернизации производства

Больше всего внимания во время модернизации будет уделено природоохранительным и экологическим программам, сообщает пресс-служба компании.

В 2017 году Побужский ферроникелевый комбинат продолжит реализацию мероприятий, направленных на модернизацию производства и дальнейшее развитие социальной инфраструктуры пгт Побугское.

На экологические проекты планируется потратить $1,2 млн.

Приоритетным направлением модернизации на этот год станет приобретение оборудования и строительство газоочистных сооружений.

Как сообщил генеральный директор ПФК Олег Беспалов, благодаря установке современных рукавных фильтров уровень очистки выбросов в атмосферу по твердым частицам до будет доведен до 99,9%, а это благоприятно отразиться на экологической обстановке в регионе.

Также он отметил, что в этом году планируется замена печного трансформатора, который позволит улучшить энергоэффективность во время плавок. На проект сумма инвестиций составит $0,55 млн.

Не остаются без внимания собственников предприятия – международной инвестиционной группы Solway – и отходы производства. Комбинат уже приобрел линию по переработке шлаков, в этом году он планирует наладить производство. Полученный в результате переработки продукт может быть использован как в строительстве, так и для рекультивации карьеров.

Беспалов напомнил, что комбинат подтвердил сертификат ISO 14001 и данное событие является признанием усилий собственников комбината.

По его мнению, существенное омоложение населения пгт Побугское за последние годы можно считать косвенным фактом положительного развития ПФК.

Он отметил, что несмотря на сложную ситуацию в стране собственники предприятия не намерены сокращать социальные программы.

«Собственники предприятия, группа Solway, не собирается снижать социальные программы. Кроме того, в декабре у нас стартовала программа для детей по углубленному изучению английского языка. По итогам этой программы, двое лучших участников поедут в детский лагерь для одаренных детей в австрийском Зальцбурге. Все это финансируется собственниками комбината группой Solway», - сказал он.

Также он добавил, что сохранение без изменений социальных программ является твердой позицией компании, и ни одна из реализовываемых программ в Побугском не подверглась корректировке».