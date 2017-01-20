МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Липецкую фабрику Roshen запустят «за две минуты», при одном условии

0

Фабрика заработает, если найдутся инвесторы

Кондитерская фабрика Roshen в Липецкой области может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива, заявил губернатор региона Олег Королев.

«Конечно (возможен перезапуск - ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти - до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут», - сказал он. 

Также он отметил, что потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, однако структуры, связанные с Порошенко, пока не приняли окончательного решения о продаже фабрики.

По его словам, как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально

Губернатор отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.

Как сообщали «Комментарии», в 2015 году владелец Roshen, президент Украины Петр Порошенко обещал, что Липецкая кондитерская фабрика обязательно будет продана. 13 марта 2015 года он сказал, что не может продать Roshen, поскольку инвесторы не идут в Украину из-за тяжелого экономического положения страны и конфликта на Донбассе.

Однако 24 апреля 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета России на основании постановления Басманного районного суда города Москвы наложило арест на имущество Липецкой фабрики Roshen.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошеннического хищения денежных средств в сумме 180 млн рублей (около 67 млн 698 тыс. грн) путем незаконного возмещения из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen. По данным следствия, в 2012-2013 годах Roshen в Липецке направила в межрегиональную инспекцию поддельные документы о работах по строительству кондитерской фабр1ики на общую сумму свыше 1 млрд рублей, после чего фабрика потребовала возмещение НДС в размере более 180 млн рублей.

29 октября 2016 года Арбитражный суд Липецкой области решил вернуть местному заводу Roshen 181 миллион рублей, перечисленный в качестве обеспечения по иску налоговой службы.

17 мая 2016 года в российских СМИ появилась информация о том, что российское объединение «Славянка» предложило купить фабрику в Липецке международной кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко является конечным бенефициаром (владельцем) 104 юридических лиц.

Зарубежные компании президента Украины Петра Порошенко (включая оффшорные компании):

Россия: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», «РошенТранс», «Рошен»

Нидерланды: ROSHEN EUROPE B. V.

Венгрия: «Кондитерская фабрика «Bonbonetti Choco», «Bonbonetti», «Choco Bonita»

Литва: Uzdaroji akcine bendrove «ROSHEN»

КНР: Limited liability company «Roshen Shanghai foodstuff»

Польша: Roshen-Polska

Испания: Feruvita S. L., Centris Limited

Кипр: Ri-System Limited, Telaview Limited, CEE CONFECTIONERY INVESTMENTS LIMITED,

Британские Виргинские острова: Prime Asset Partners Limited

Украинские юридические лица:

Среди задекларированных компаний – зарегистрированные в Украине «Центрально-Европейская кондитерская компания», «Кондитерская корпорация «РОШЕН» и ее региональные подразделения, такие как «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», «Винницкая кондитерская фабрика», компания «Укроптбакалія» и «Львівгуртбакалія», компания «Ізюмінка», «Рілейбл», «Торговый дом «Кэнди» и «Кондитероптторг».

Также Петр Порошенко имеет в собственности зарегистрированный в Украине «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», «Страховая компания «Краина», «Международный Инвестиционный Банк».

Президент задекларировал и «5 канал», которым руководят две основные компании: «Телерадиокомпания «Экспресс-Информ» и «Телерадиокомпания «НБМ».

Плюс – «Фирма «Экран» (эфирно-кабельный оператор), «Максимум ТВ» (цифровая телесеть) в Киеве, Днепре, Донецке и Николаеве, «Телерадиокомпания ТРТ-ТВ», «Телерадиокомпания «АВТОР ТВ».

В собственности президента – ПАО «Киевский завод экспериментальных конструкций» и Завод «Ленинская кузница» с инфраструктурой, «Пискивский завод стеклоизделий», «Крыжопольский сахарный завод»

Также в декларации – «Севастопольский морской завод», а также «Зовнішекономсервіс» – фирма маркетинга и внешнеэкономических связей Открытого акционерного общества «Севастопольский морской завод», «Севморрос» ОАО «Севастопольский морской завод», «Севморверф», «Автотранспортное предприятие «Севмортранс».

Президент владеет и агропромышленной компанией ПАО «Интеркорн Корн Просессинг Индастри», «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО», «Торговый дом «Интеркорн», «Продовольственная компания «Подолье», «Торговый дом «Крахмалопродукт», «Продовольственная компания «Заря Подолья», «Группа Агропродинвест», «Мас-Агро», «Агрофирма Дніпроагролан», «Агрофирма «Иванковцы», «Правобережное»

Также в декларации: «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш», «Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2», «Днепровский крахмалопаточный комбинат»,

Кроме этого, президент задекларировал «Спортивно – оздоровительный комплекс «Монитор».

Еще в декларации – компания «Инвест Консалт», «Інтерстарч Украина», «Жил-Уют», «Финансово-страховая компания «Адмиралтейская», «Укропткульттовари», «Производственно-коммерческая фирма «Дельта», «Прогресс – НТ», «Брассіка-2010», «Київгейт Інвесмент», «Медсервис-плюс».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: RNS

Теги: Roshen, бизнес, Порошенко, Россия, липицкая фабрика

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Бизнес Порошенко в России накрылся

Бизнес Порошенко в России накрылся

"> День Roshen: В Киеве угрожают взорвать все магазины и главный офис

День Roshen: В Киеве угрожают взорвать все магазины и главный офис

"> Продажа «Roshen» сорвалась

Продажа «Roshen» сорвалась

"> Фабрика «Roshen» в РФ подешевела на $150 миллионов, - СМИ

Фабрика «Roshen» в РФ подешевела на $150 миллионов, - СМИ

Загрузка...
Заступник керівника Львівської митниці поговорів на хабарі у 15 тисяч доларів
1415561Згідно повідомлення прес-служби ДФС, на Львівський митниці спіймали на хабарі у розмірі 15 тисяч доларів Юрія Борисова, який тимчасово виконував обов’язки заступника
Росія на кордоні з Україною збирає нову дивізію
24896-1_largeПоблизу кордонів України Російська Федерація 10 січня почала формувати мотострілкову дивізію, яка налічує понад 10 тисяч військових. Про це свідчать результати інспекції

Последние новости

20:25

Индийцы сдали на $9 млрд. больше купюр, чем было в обращении

20:02

В Украине простимулируют меценатов

19:50

В Черногории снизили оклады президенту, премьеру и министрам

19:34

Коноплянка стал шахтером

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО)

Запорожский прокурор-наркоман попал в объектив (ВИДЕО) »

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Харьков

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.