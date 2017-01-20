Липецкую фабрику Roshen запустят «за две минуты», при одном условии

Кондитерская фабрика Roshen в Липецкой области может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива, заявил губернатор региона Олег Королев.

«Конечно (возможен перезапуск - ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти - до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут», - сказал он.

Также он отметил, что потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, однако структуры, связанные с Порошенко, пока не приняли окончательного решения о продаже фабрики.

По его словам, как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально

Губернатор отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.

Как сообщали «Комментарии», в 2015 году владелец Roshen, президент Украины Петр Порошенко обещал, что Липецкая кондитерская фабрика обязательно будет продана. 13 марта 2015 года он сказал, что не может продать Roshen, поскольку инвесторы не идут в Украину из-за тяжелого экономического положения страны и конфликта на Донбассе.

Однако 24 апреля 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета России на основании постановления Басманного районного суда города Москвы наложило арест на имущество Липецкой фабрики Roshen.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошеннического хищения денежных средств в сумме 180 млн рублей (около 67 млн 698 тыс. грн) путем незаконного возмещения из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen. По данным следствия, в 2012-2013 годах Roshen в Липецке направила в межрегиональную инспекцию поддельные документы о работах по строительству кондитерской фабр1ики на общую сумму свыше 1 млрд рублей, после чего фабрика потребовала возмещение НДС в размере более 180 млн рублей.

29 октября 2016 года Арбитражный суд Липецкой области решил вернуть местному заводу Roshen 181 миллион рублей, перечисленный в качестве обеспечения по иску налоговой службы.

17 мая 2016 года в российских СМИ появилась информация о том, что российское объединение «Славянка» предложило купить фабрику в Липецке международной кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко является конечным бенефициаром (владельцем) 104 юридических лиц.

Зарубежные компании президента Украины Петра Порошенко (включая оффшорные компании):

Россия: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», «РошенТранс», «Рошен»

Нидерланды: ROSHEN EUROPE B. V.

Венгрия: «Кондитерская фабрика «Bonbonetti Choco», «Bonbonetti», «Choco Bonita»

Литва: Uzdaroji akcine bendrove «ROSHEN»

КНР: Limited liability company «Roshen Shanghai foodstuff»

Польша: Roshen-Polska

Испания: Feruvita S. L., Centris Limited

Кипр: Ri-System Limited, Telaview Limited, CEE CONFECTIONERY INVESTMENTS LIMITED,

Британские Виргинские острова: Prime Asset Partners Limited

Украинские юридические лица:

Среди задекларированных компаний – зарегистрированные в Украине «Центрально-Европейская кондитерская компания», «Кондитерская корпорация «РОШЕН» и ее региональные подразделения, такие как «Киевская кондитерская фабрика «Рошен», «Винницкая кондитерская фабрика», компания «Укроптбакалія» и «Львівгуртбакалія», компания «Ізюмінка», «Рілейбл», «Торговый дом «Кэнди» и «Кондитероптторг».

Также Петр Порошенко имеет в собственности зарегистрированный в Украине «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», «Страховая компания «Краина», «Международный Инвестиционный Банк».

Президент задекларировал и «5 канал», которым руководят две основные компании: «Телерадиокомпания «Экспресс-Информ» и «Телерадиокомпания «НБМ».

Плюс – «Фирма «Экран» (эфирно-кабельный оператор), «Максимум ТВ» (цифровая телесеть) в Киеве, Днепре, Донецке и Николаеве, «Телерадиокомпания ТРТ-ТВ», «Телерадиокомпания «АВТОР ТВ».

В собственности президента – ПАО «Киевский завод экспериментальных конструкций» и Завод «Ленинская кузница» с инфраструктурой, «Пискивский завод стеклоизделий», «Крыжопольский сахарный завод»

Также в декларации – «Севастопольский морской завод», а также «Зовнішекономсервіс» – фирма маркетинга и внешнеэкономических связей Открытого акционерного общества «Севастопольский морской завод», «Севморрос» ОАО «Севастопольский морской завод», «Севморверф», «Автотранспортное предприятие «Севмортранс».

Президент владеет и агропромышленной компанией ПАО «Интеркорн Корн Просессинг Индастри», «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО», «Торговый дом «Интеркорн», «Продовольственная компания «Подолье», «Торговый дом «Крахмалопродукт», «Продовольственная компания «Заря Подолья», «Группа Агропродинвест», «Мас-Агро», «Агрофирма Дніпроагролан», «Агрофирма «Иванковцы», «Правобережное»

Также в декларации: «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш», «Винницкий комбинат хлебопродуктов № 2», «Днепровский крахмалопаточный комбинат»,

Кроме этого, президент задекларировал «Спортивно – оздоровительный комплекс «Монитор».

Еще в декларации – компания «Инвест Консалт», «Інтерстарч Украина», «Жил-Уют», «Финансово-страховая компания «Адмиралтейская», «Укропткульттовари», «Производственно-коммерческая фирма «Дельта», «Прогресс – НТ», «Брассіка-2010», «Київгейт Інвесмент», «Медсервис-плюс».