В Украине простимулируют меценатов

Потенциальных спонсоров решили мотивировать налоговыми льготами

Украинские спортивные школы, больницы и внешкольные учреждения уже давно полностью не финансируются из местных бюджетов. Потенциальных спонсоров решили мотивировать налоговыми преференциями. Об этом рассказывает Обозреватель.

«Если парламент поддержит этот документ, в Налоговом кодексе появятся новшества, которые будут стимулировать бизнес к спонсорству», – отмечают в Государственной фискальной службе.

Так, налогоплательщикам, которые будут финансировать государственные и коммунальные детские и юношеские спортивные школы, а также ремонтировать спортивные объекты, позволят включать расходы в статью расходов за отчетный период, таким образом уменьшая сумму налогов. Такие же льготы предусмотрены и для спонсоров лечебных учреждений, внешкольных учебных заведений и учреждений культуры в селах.

В пояснительной записке к документу его авторы отмечают: отечественные спортивные школы де-факто уже давно находятся на самообеспечении, поскольку из-за нехватки средств большинство местных бюджетов не дотирует ни внешкольные учреждения, ни учреждения культуры в сельской местности.