Банки страны проводят изъятие купюр номиналом 1000 и 500 рупий старого образца у населения

Банки Индии изъяли у населения купюры номиналом 1000 и 500 рупий старого образца в сумме, на 600 млрд. рупий ($9 млрд.) превышающей объем данных купюр в обращении, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в распоряжении отчет ЦБ Индии, сообщает URB.ua.

«Обычно так не бывает, – заявил Суджан Хаджра, возглавлявший индийский центробанк в 1993–2006 годах. – Объем денег на руках у населения обычно не должен быть больше объема денег в обращении. С другой стороны, страны нечасто проводят изъятие купюр у населения».

По предварительным данным, общая сумма изъятой наличности составила 9,7 трлн. рупий.

Внезапный вывод старых купюр из обращения нацелен на борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. По данным властей, такие деньги часто подделывались и использовались для финансирования террористических атак боевиков-исламистов. Между тем многие эксперты предсказывают резкий негативный эффект реформы на экономику страны, поскольку купюры номиналом 500 и 1000 рупий в Индии составляют 85% оборота всех наличных денег, при этом экономика страны построена в основном на наличных расчетах.

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