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Деньги

На жилье военным в этом году выделят 751 миллион

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В прошлом году семьям военнослужащих ВСУ было распределено 1040 квартир

Минобороны также отчиталось о предоставлении жилья украинским воинам

По бюджетной программе «Строительство жилья для военнослужащих» в этом году Министерством обороны Украины запланированы расходы в сумме 751 млн. грн.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в пятницу, сообщает Капитал.

«В этом году по бюджетной программе «Строительство жилья для военнослужащих» Министерству обороны запланированы расходы в сумме 751 млн. грн.», – сказал Гуцуляк.

Он также уточнил, что в прошлом году 1040 квартир было распределено семьям военнослужащих Вооруженных сил Украины.

226 квартир было предоставлено для постоянного проживания семьям военнослужащих запаса из числа служебного жилья МОУ.

345 участников АТО и 13 семей погибших военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции, обеспечены жильем из фондов Минобороны.

Как отметил Гуцуляк, в прошлом году было выделено более 40 млн. грн. на строительство казарм для обеспечения жилыми помещениями военнослужащих военной службы по контракту. «Завершаются строительно-монтажные работы на трех казармах во Львове, Василькове и Старичах, что даст возможность разместить более 550 контрактников», – объяснил Гуцуляк.

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Теги: военные, ВСУ, жилье, Минобороны, казармы

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