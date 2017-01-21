Кабмин до сих пор не согласовал пенсионную реформу

Кабинет Министров до сих пор не определился, каким образом будет проведена реформа пенсионной системы в Украине

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, пенсионная реформа сейчас в процесса наработки, над ней специалисты работают уже девять месяцев, однако окончательный вариант еще не согласован.

Он отметил, что главной целью реформы является искоренение так называемой «уравниловки», когда люди, которые платили в Пенсионный фонд, имеют такую же пенсию, как и те, кто этого не делал.

Рева также упомянул о том, что для военных будет отдельная система пенсионного обеспечения, в то время, как судьи останутся на общей системе.

Как сообщали «Комментарии», следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.

Напомним, граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа.