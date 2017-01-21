Пенсии теперь можно оформлять без привязки к месту проживания

С начала этого года украинцы могут оформить пенсию без привязки к месту проживания
Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.
«Мы работаем над улучшением качества предоставления услуг гражданам, а именно, с 1 января 2017 года граждане Украины могут оформить пенсию без привязки к месту проживания», - сказал он.
Как сообщали «Комментарии», Кабинет Министров до сих пор не определился, каким образом будет проведена реформа пенсионной системы в Украине
Рева также упомянул о том, что для военных будет отдельная система пенсионного обеспечения, в то время, как судьи останутся на общей системе.
Как сообщали «Комментарии», следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.
Напомним, граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Комментарии»,
Теги: пенсии, пенсионная реформа, Розенко, Украина
Последние новости
|
11:06
|
11:04
|
10:53
|
10:46
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0