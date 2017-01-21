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В столичных маршрутках вырастет цена за проезд

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Проезд в маршрутках Киева подорожал на гривну

С 21 января частные перевозчики Киева намерены поднять цену на проезд в маршрутках города на 1 гривну

Кроме того, с сегодняшнего дня проезд в маршрутных такси из Бучи и Ирпеня в Киев подорожает на 3-4 гривны.

С 21-го января текущего года стоимость проезда в ряде столичных маршруток вырастит до шести гривен. В частности, подорожают маршруты №205 (Индустриальный путепровода до Дарницкой площади) и № 599 (ул. Митрополита Шептицкого – метро «Харьковская").

Также с 5 до 6 грн подорожает маршрутка № 599 (ул. Митрополита Шептицкого - метро «Харьковская"). В маршрутке №566 (Лукьяновская площадь - пр. Отрадный), № 569 (Лукьяновская площадь - станция Киев-Волынский) и №427 (метро «Дворец спорта» - пр. Отрадный) цену поднимают с 4 до 5 грн.

Руководитель Ирпенского АТП № 13250 Александр Лабунский разъяснил, что повышение стоимости проезда в маршрутках связано с их ремонтом. Если на сей день цена — 5 грн, проезд подорожает до 6 грн.

«Основные причины, которые способствовали поднятию стоимости проезда, это повышение минимальной заработной платы, подорожание топлива и требование городских властей проводить замену автопарка, закупать экологически чистый транспорт не ниже стандарта Евро-4», — разъяснил один из столичных перевозчиков. 

Напомним, проезда из Киева в Вишневое в пригородной маршрутке №820 выросла второй раз за месяц. На этот раз на 3 гривны - до 12 грн за поездку.

С 18 ноября в столице подорожал проезд в маршрутках, которые курсируют между Киевом и Бучей: №423, №424 и №421.

Киевская облгосаадминистрация требует от пассажирских автоперевозчиков Киевской области предоставить обоснование подорожания проезда, сообщает пресс-служба облгосадминистрации

По словам председателя КОГА Александра Горгана, согласно действующему законодательству, органы госвласти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозку пассажиров.

«Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности жителей Киевской области и перевозчиков. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества», - сказал он.

 

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Теги: Киев, маршрутки, проезд в маршрутках, транспорт

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