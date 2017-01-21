Минобразования ждет от Всемирного банка денег

Министерство образования и науки Украины намерено возобновить сотрудничество со Всемирным банком и ожидает поддержку учреждения в проведении реформ.
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает правительственный портал.
По ее словам, сейчас на финальной переговоров стадии находится проект «Укрепление формирования политики на основании доказательных данных с использованием образовательной статистики и анализа», который будет реализовываться в сотрудничестве со Всемирным банком.
«Проект состоит из трех компонентов. Первое - развитие интегрированной Информационной системы образования, которая будет объединять образовательные базы данных, будет включать создание портала открытых данных. Второе - подготовка к участию в Программе международного оценивания учеников (PISA). И третье - укрепление Института образовательной аналитики, который должен стать ведущим учреждением в сфере образовательной статистики и аналитики в Украине», - сообщили в МОН.
Также отмечается, что срок реализации проекта - 2 года, общая стоимость - 400 тыс. долл. США. Для его внедрения Всемирный банк предоставит 340 тыс. долл. гранта, а остальное обеспечит Институт образовательной аналитики путем покрытия административных расходов учреждения.
Министр также рассказала представителям Всемирного банка о приоритетах МОН на среднесрочную перспективу. Среди них - обеспечение качества высшего образования, модернизация профессионально-технического образования и реализация реформы среднего образования «Новая украинская школа».
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Источник: «Комментарии»,
Теги: Всемирный банк, кредит, Минобразование, Украина, финансирование
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