МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
СТАТЬИ
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Минобразования ждет от Всемирного банка денег

0

Минобразования ждёт от Всемирного банка 0,3 млн долларов

Министерство образования и науки Украины намерено возобновить сотрудничество со Всемирным банком и ожидает поддержку учреждения в проведении реформ.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает правительственный портал.

По ее словам, сейчас на финальной переговоров стадии находится проект «Укрепление формирования политики на основании доказательных данных с использованием образовательной статистики и анализа», который будет реализовываться в сотрудничестве со Всемирным банком. 

«Проект состоит из трех компонентов. Первое - развитие интегрированной Информационной системы образования, которая будет объединять образовательные базы данных, будет включать создание портала открытых данных. Второе - подготовка к участию в Программе международного оценивания учеников (PISA). И третье - укрепление Института образовательной аналитики, который должен стать ведущим учреждением в сфере образовательной статистики и аналитики в Украине», - сообщили в МОН. 

Также отмечается, что срок реализации проекта - 2 года, общая стоимость - 400 тыс. долл. США. Для его внедрения Всемирный банк предоставит 340 тыс. долл. гранта, а остальное обеспечит Институт образовательной аналитики путем покрытия административных расходов учреждения. 

Министр также рассказала представителям Всемирного банка о приоритетах МОН на среднесрочную перспективу. Среди них - обеспечение качества высшего образования, модернизация профессионально-технического образования и реализация реформы среднего образования «Новая украинская школа».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Комментарии»,

Теги: Всемирный банк, кредит, Минобразование, Украина, финансирование

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Всемирный банк спрогнозировал рост экономики Украины

Всемирный банк спрогнозировал рост экономики Украины

"> Популистские обещания от Минобразования

Популистские обещания от Минобразования

"> Минобразования передумало: Дети не будут изучать в школах «семейные ценности»

Минобразования передумало: Дети не будут изучать в школах «семейные ценности»

"> Из Минобразования уходит Инна Совсун

Из Минобразования уходит Инна Совсун

Загрузка...
Заступник керівника Львівської митниці поговорів на хабарі у 15 тисяч доларів
1415561Згідно повідомлення прес-служби ДФС, на Львівський митниці спіймали на хабарі у розмірі 15 тисяч доларів Юрія Борисова, який тимчасово виконував обов’язки заступника
Росія на кордоні з Україною збирає нову дивізію
24896-1_largeПоблизу кордонів України Російська Федерація 10 січня почала формувати мотострілкову дивізію, яка налічує понад 10 тисяч військових. Про це свідчать результати інспекції

Последние новости

22:34

На Евровидении впервые в истории прозвучит песня на белорусском (ВИДЕО)

22:34

Выяснилось, кто был организатором встречи Савченко с главарями боевиков

22:08

Манчестер Сити и Тоттенхэм расписывают результативную ничью

21:19

Минобразования ждет от Всемирного банка денег

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни

В Харькове выберут проект памятника Героям Небесной сотни »

Одесса

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников

ОНУ сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников »

Донбасс

Где жители Донецкой и Луганской областей смогут отпраздновать День соборности

Где жители Донецкой и Луганской областей смогут отпраздновать День соборности »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.