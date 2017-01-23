Система финансирования лечения украинцев за границей будет изменена

Минздрав и Минфин изменили подход к распределению средств и отправки пациентов на лечение за границу, на лечение будут отправлять по мере необходимости

Говорится в заявлении Минздрава и Минфина.

Минздраве работает специальная комиссия, которая отвечает за прием документов, ведение учета и определения списка пациентов, на зарубежное лечение которых будут выделяться средства.

Обычно эти деньги перечислялись Минздраву равными траншами три раза в год. Это означает, что группы пациентов на лечение отправляли также трижды в год не в соответствии с их состоянием здоровья, а учитывая поступления средств.

Теперь Минфин согласилось перечислить средства за весь год в течение первого квартала.

«Благодаря этому, уже к концу марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу. Это означает, что пациенты смогут выехать на лечение именно тогда, когда они в этом нуждаются», - говорится в заявлении.