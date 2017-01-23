Украинцы полюбили секонд-хенд

Те, кому не по карману новые вещи, покупают бэушную посуду, диваны и даже стройматериалы

Из-за кризиса украинцы чаще стали интересоваться подержанными товарами и покупать вещи в секонд-хендах. Об этом пишет газета «Сегодня», сообщает МинПром.

Если в сети за 2016 год искали бэушные велосипеды, технику и даже рюкзаки (топ-10 запросов), то в реальной жизни популярность набирают магазины с поношенной одеждой.

Как рассказали изданию на одном из сайтов бесплатных объявлений, кроме топ-10 самых популярных запросов за прошлый год, украинцы интересуются и другими товарами. «Например, посуда, покупка или продажа стройматериалов и прочее тоже представляют интерес для пользователей», – рассказала нам pr-менеджер сайта Оксана Венгровская.

По ее словам, основные предметы в перечне самых интересных остались почти те же.

Например, в позапрошлом году однозначным лидером по запросам был велосипед, вторым по популярности был запрос платья, затем – айфоны и диваны. Замыкали первую десятку в 2015 году запросы «Водитель», «Квартира» и «Кроссовки». Незначительно изменились и транспортные запросы украинцев. Если в 2016-м среднюю, пятую позицию, занимает мотоцикл «Ява», то в 2015-м эту позицию занимала лодка, а мотоцикл был на одну ступеньку ниже в рейтинге.

Тенденцию того, что украинцы чаще интересовались бывшими в употреблении в 2016-м, подтверждают и эксперты. «В Украине наблюдается рост продаж через систему секонд-хендов на 20–30%, – сказал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. – Речь идет о цивилизованных магазинах, куда можно прийти и нормально померить ту или иную вещь. Причем эти вещи были использованы либо один раз, либо вообще не надевались, но вышли из моды. В Украину зашли целые сети секондов. Это пользуется популярностью, само направление рассматривается малыми предпринимателями как неплохой бизнес».

Фото: vk.com