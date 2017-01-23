«Лады» и «Нивы» исчезли из продажи в Украине

Российский АвтоВАЗ прекратил поставки в нашу страну

Российская компания АвтоВАЗ прекратила поставлять в Украину свою продукцию, сообщили представители отечественного авторынка.

То, что поставок не было с осени прошлого года, подтверждают и в автосалонах «Лады».

В наличии у дилеров осталось всего две модели – внедорожник «Нива» и универсал «Ларгус». Что же касается «Лады» «Гранта» и «Калина», их нет в продаже с 2016 года.

О том, что Lada Granta, один из самых дешевых автомобилей в Украине, исчезла из продажи было известно еще в ноябре прошлого года. С тех пор поставки автомобилей украинским дистрибьюторам АвтоВАЗ не возобновил.

Один из источников на авторынке, что АвтоВАЗ еще не принял окончательного решения, отгружать ли автомобили в Украину. Как уточняется, представители российского автопроизводителя не могут определиться с ценами на свою продукцию.

В последнее время «Лада» проигрывала ценовую битву тому же ЗАЗу, о чем свидетельствует статистика продаж за 2016 год. А стоимость некоторых моделей и вовсе была на уровне европейских иномарок.