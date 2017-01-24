Из-за просчетов руководства «Нафтогаза» Украина лишилась 3 млрд грн

Из-за отказа «Нафтогаза» импортировать газ в течение 2 квартала 2016 года Украина потеряла значительную сумму
Из-за просчетов менеджмента государственного монополиста во время закупок природного газа в Европе государственный бюджет потерял 3 миллиарда гривен. Об этом заявил народный депутат Украины Максим Поляков, сообщает пресс-служба «Депутатского контроля».
По его словам, это случилось по той причине, что «Нафтогаз» необоснованно отказался импортировать природный газ в течение второго квартала 2016 года, в тот момент, когда средняя цена на границе Украины составляла $188 за тыс куб. м.
Поляков отметил, что менеджмент НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале активно покупал природный газ по цене $ 226.
Он отметил, что такой подход монополиста отразился на завышенных ценах на газ для промышленности и на платежках украинцев за тепло и природный газ.
«Из-за необоснованной переплаты впервые в истории подземные газовые хранилища для потребностей страны были заполнены меньше всего», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось о том, что, если «Нафтогаз» выиграет суд в Стокгольме у российского Газпрома, цена на газ для украинцев может быть снижена.
Как сообщали «Комментарии», в конце сентября прошлого года Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение Украине $ 300 млн на закупку газа на зиму. В целом пакет финансирования «Нафтогаза» для закупки «зимнего» газа составляет $ 1,3 млрд.
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Источник: «Комментарии»,
Теги: газ, деньги, Максим Поляков, Нафтогаз, Депутатский контроль
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