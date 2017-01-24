Аэропорт «Борисполь» влетел на 12,78 млн грн

Аэропорт обвиняют в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал аэропорт «Борисполь» более чем на 12,78 млн грн. Об этом сообщила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская

«Закончили слушания дела о злоупотреблении ГП «МА «Борисполь» монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Наложили на ГП «МА «Борисполь» штраф в размере 12 780 354 грн», – написала Загребельская на своей странице в Facebook.

Госпредприятие обвиняют в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории «Борисполя».

Среди таких действий называют отказ в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении во время согласования внутренней документации ООО «Интеравиа». Также ГП обвиняют в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.