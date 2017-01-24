В США нашли под матрасом 20 млн. долларов (фото)

Фото наличных, найденных в доме бразильца в городе Вестборо, опубликовали чиновники штата Массачусетс

Полиция обнаружила в каркасе кровати в массачусетской квартире $20 млн. наличными. Обыск проводили в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщается на сайте управления Минюста США в Массачусетсе.

Полицейские изъяли сумму в рамках расследования дела об отмывании денег руководством компании TelexFree.

В рамках этого дела сотрудники полиции задержали 28-летнего гражданина Бразилии Клебера Рене Ризерио Роча в его квартире. Его подозревают в участии в группе, которая по предварительному сговору создала компанию TelexFree, действовавшую по принципу финансовой пирамиды и привлекшую около 1 млрд. долларов. В 2014 году в штаб-квартире TelexFree прошли обыски, в результате которых обвинения в отмывании денег предъявили двум руководителям компании. Один из них бежал в Бразилию, где и остается до сих пор.

Прокуроры утверждают, что компания, которая выдавала себя за поставщика коммуникационных услуг, обманула почти миллион человек из разных уголков мира.

Компания TelexFree, по их словам, получала деньги от людей, которым обещала заработок от размещения интернет-рекламы. Причем инвесторы могли компенсировать потраченное, привлекая к схеме новых участников, которыми зачастую были их родственники и друзья.