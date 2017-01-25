Аграрии просят Гройсмана урегулировать конфликт между НБУ и руководством Ukrlandfarming

Аграрные объединения написали письмо премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором рассказали, к каким последствиям может привести конфликт между Нацбанком Украины и агрохолдингом Ukrlandfarming

С просьбой урегулировать конфликт между Национальным банком и руководством агрохолдинга Ukrlandfarming обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману некоторые аграрные объединения.

Об этом говорится в письме, направленном Гройсману, пишут « Українські Новини».

«Мы считаем, что реструктуризация задолженности компании перед государством положительно повлияет не только на развитие предприятия, но и на отрасль АПК в целом. Просим Вас безотлагательно провести под Вашим председательством совещание при участии представителей Администрации Президента, профильных комитетов Верховной Рады и главы НБУ Валерии Гонтаревой по урегулированию конфликта между НБУ и руководством крупнейшего агрохолдинга в Украине Ukrlandfarming цивилизованным путем», - говорится в тексте письма.

Под обращением свои подписи поставили гендиректор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тарас Высоцкий, исполняющая обязанности гендиректора объединения «Украинская аграрная конфедерация» Мария Дидух, председатель Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томыч и председатель Совета Федерации работодателей АПК Вадим Бодаев.

Объединения крайне обеспокоены сложившейся ситуацией в отношениях между НБУ и Ukrlandfarming. Они настаивают на том, что распространяемая Нацбанком информация о задолженности Ukrlandfarming в 38 млрд гривен перед государством не соответствует действительности. На самом деле сумма задолженности вдвое меньше, поэтому банкротить компанию нет смысла.

«Ряд иностранных кредиторов продлили кредиты для компании и признали, что она может вернуть заимствованные средства. А для их возвращения необходимо сберечь целостность компании и обеспечить ее нормальное функционирование», - говорится в письме.

Авторы послания считают, что действия НБУ направлены на дискредитацию собственника компании - бизнесмена Олега Бахматюка в глазах инвесторов.

«Складывается впечатление..., что НБУ пытается получить контроль над предприятиями отрасли, чтобы потом их перепродать за бесценок с коррупционной выгодой», - заявляют авторы обращения и добавляют, что данный конфликт может привести к негативным последствиям для экономики страны, ухудшая инвестиционный климат. А если в результате действий НБУ компания разрушится, то это окажет негативное влияние на капитализацию отечественных агрокомпаний.

«Также в Украине могут остаться незасеянными около 600 тысяч га земель, а около 37 тысяч человек в сельской местности могут потерять работу», - говорится в письме.

По данным авторов обращения, в 2016 году Ukrlandfarming произвел продукции на сумму более 1,2 млрд долларов, направив в зарплатный фонд 2,5 млрд гривен, а государству в виде налогов - 2 млрд гривен.

В структуру Ukrlandfarming, собственником которого является Олег Бахматюк, входит более 200 горизонтальных хранилищ для зерна, семенные заводы, ряд птицефабрик, ферм по выращиванию кур-несушек, репродукторы, селекционных хозяйства, комбикормовые заводы, склады длительного хранения, завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудс», сахарные заводы, мясокомбинаты.

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