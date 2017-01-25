ФГИ объявили о продаже стратегических госпредприятий

ФГИ продолжает распродавать стратегические предприятия Украины.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил приватизацию госпакетов акций стратегических для украинской экономики компаний в 2017 году. Об этом говорится в официальном издании фонда «Ведомости приватизации».

Среди крупных энергетических компаний в этом году на приватизацию выставят 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго», 65% «Харьковоблэнерго», 50,9% «Тернопольоблэнерго», 60% «Запорожьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 25% плюс одной акции «Сумыоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Киевэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Захидэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «Донбассэнерго».

Также Фонд государственного имущества Украины продаст 99,5% акций Ивано-Франковского локомотиворемонтного завода, 68% Запорожского производственного алюминиевого комбината, 96,1% Тернопольского радиозавода «Орион», 95% «Днепрометробуда», 100% Гайворонского тепловозоремонтного завода, 25% Днипровского машиностроительного завода.

Кроме того, приватизации продлежат , 99,6% Одесского припортового завода, 99,99% «Сумыхимпрома», 78,3% «Центрэнерго», 75,22% «Турбоатома».

Как сообщали «Комментарии», Фонд государственного имущества Украины решил приватизировать Черноморское морское пароходство (ЧМП).