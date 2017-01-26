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Нардеп о повышении ж/д тарифов: «УЗ нужно меньше воровать»

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Депутат Куприй рассказал, что нужно сделать УЗ, чтобы не повышать тарифы

Планы ПАО «Укрзализныця» относительно повышения тарифов на грузоперевозки тесно связаны с фактами коррупции в железнодорожной монополии, считает парламентарий Виталий Куприй, член комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

По его словам, руководству «Укрзализныци» нужно меньше воровать, и если остановить многомиллионную коррупцию в УЗ, то вполне можно повысить прибыльность компании, и при этом обойтись без повышения тарифов на грузоперевозки.

Виталий Куприй отметил, что накануне он отправлял депутатское обращение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, после заявления последнего о необходимости снижать тарифы на грузоперевозки. «Однако это касалось только представителей российской стороны, которые торгуют рудой. То есть, всем украинским производителям будут повышать, а России снижать», - рассказал он.

Также он отметил, что коррупционная составляющая есть не только в УЗ, но и в транспортной сфере. «Коррупция прогнила и в Мининфраструктуры, и в правительстве», - отметил депутат.

В свою очередь руководитель проекта «Железная дорога без коррупции» Владимир Даценко считает, что при повышении ж/д тарифов на 25% должна быть прописана процедура и методика, которая бы наглядно показывала, каким именно образом будет развиваться компания, и сколько средств будет выделяться на капитальные инвестиции и сколько на текущие траты.

Он сообщил, что не видел обоснования этих цифр. «Возможно они где-то и есть, в кабинетах УЗ», - добавил он.

Также он отметил тот факт, что в вопросах распределения средств очень мало публичности и прозрачности, никому не известно, куда пойдут средства, сколько их будет, и кто будет заниматься их распределением, а также, кто будет вести учет.

По его словам, УЗ также нужно сокращать внутренние коррупционные издержки, а для этого должен появиться контроль над финансами компании.

Как сообщали «Комментарии», 18 января Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания утвердил новый устав ПАО «Укрзализныця», согласно которому, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам «Укрзализныця» потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли.

Напомним, 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство «Укрзализныци» обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

 Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.

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Источник: «Комментарии»,

Теги: балчун, виталий куприй, жд тарифы, коррупция, тарифы на перевозки, Укрзализниця, УЗ

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