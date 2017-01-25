НБУ озаботился высокими ставками по депозитам

Доходность вкладов в государственных банках регулятор намерен снижать

Национальный банк Украины обеспокоен процентной политикой государственных банков, завышающих стоимость привлечения средств от клиентов.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, сообщает Интерфакс-Украина.

«Беспокоит процентная политика госбанков… Почему госбанки конкурируют между собой, предлагая такие высокие ставки?» – сказал он в ходе круглого стола в Киеве в среду. При этом чиновник отметил, что в Украине сформировались макроэкономические предпосылки для снижения инфляции.

«Ожидаем, что процентные ставки будут снижаться, инфляция – замедляться… У нас осторожные положительные ожидания на 2017 год», – сказал он.

Как ранее сообщали СМИ, ставки по депозитам снижались до конца 2016 года, что свидетельствует об оздоровлении украинской экономики. По всей видимости, НБУ продолжит политику снижения процентных ставок через свое влияние на госбанки.

Государству сейчас принадлежат четыре крупнейших банка в Украине: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк.

На сегодня госбанки предлагают одни из наиболее высоких процентных ставок по гривневым депозитам (сроком на 12 месяцев): ПриватБанк – 20% годовых, Укргазбанк – 19% годовых, Ощадбанк – 17,5%.