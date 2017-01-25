МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Украинцев вынудят платить налоги с расходов

0

Если гражданин не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку дорогостоящих товаров, он будет обязан уплатить штраф за уклонение от уплаты налогов и налог с расходов

Каждый гражданин должен будет подавать декларацию обо всех своих доходах и расходах по итогам календарного года

Правительство Владимира Гройсмана приняло «Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года». Документ большой, в нем много разных целей и приоритетов, но заслуживает внимания одно из обещаний правительства Гройсмана, сообщает 112.ua.

До 2020 года планируется запуск всеобщего декларирования доходов и расходов физлиц и налогового контроля с использованием косвенных методов за соответствием доходов и расходов граждан. На практике это означает, что каждый украинец должен будет по итогам календарного года подавать декларацию обо всех своих доходах и расходах. При этом предполагается, что все покупки товаров на сумму более 50 тыс. грн. будут в обязательном порядке включаться в расходы каждого украинца.

Эти декларации будет проверять ГФС, и если сумма расходов за год превысит сумму доходов гражданина, он должен будет дать объяснения об источниках происхождения денег. Если это были доходы предыдущих периодов, которые были задокументированы и по ним были уплачены налоги, к таким доходам вопросов не будет. Если же украинец не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку дорогостоящих товаров, в этом случае он будет обязан уплатить штраф за уклонение от уплаты налогов и заплатить налог с расходов в размере налога, который удерживается с доходов. Другими словами, если гражданин не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку товара на сумму 50 тыс. грн., он должен будет заплатить еще 19,5% налога.

С одной стороны, всеобщее декларирование доходов и расходов является европейской практикой. Поэтому в ЕС взятки наличными непопулярны. Там очень часто судьи, госчиновники и работники фискальных органов берут взятки путем получения безналичных денег на их счет от «легализованной взятки». В ЕС и США существует довольно развитая система «выбеливания грязных денег», где задействованы многие адвокаты, финансовые консультанты и брокеры фондового рынка, которые таким образом «выбеливают» миллиарды, если не триллионы долларов ежегодно.

Такую же систему предлагают ввести в Украине консультанты из США и ЕС. Считается, что такого рода получение взяток является более цивилизованным, и это называется не коррупцией, а красивым словом «лоббирование».

В том же ЕС существует огромная сфера услуг для физлиц, работающая на то, чтобы «доказать источник происхождения денег». Чаще всего используется псевдокредитование. Это когда покупка автомобиля, дома или любой дорогой вещи на сумму более тысячи евро оформляется как покупка в кредит. В этом случае фискальным органам показывают кредитный договор и объясняют, что все это куплено в кредит. Неудивительно, что жители ЕС в долгах, как в шелках.

Доля кредитов населения в ЕС превышает 80% и постоянно растет. Жить в долг жители ЕС вынуждены не потому, что они этого хотят, а потому, что по-другому нельзя обмануть налоговую. Как результат, стоимость всех товаров для европейцев вырастает на стоимость кредита. В Украине это сейчас реализовать можно, но сложно. Одно дело платить 1–2% по кредиту в ЕС, и другое – 20–30% по кредиту в Украине.

Поэтому украинцам действительно придется значительно больше переплачивать за свои товары, чем европейцам. Зато будем все жить в долг, как в ЕС.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: декларация, доходы, налоги, расходы

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Трамп не покажет свою налоговую декларацию

Трамп не покажет свою налоговую декларацию

"> В Украине простимулируют меценатов

В Украине простимулируют меценатов

"> Украинский бизнес продолжает самоликвидироваться

Украинский бизнес продолжает самоликвидироваться

"> Гройсман в очередной раз пригрозил работодателям штрафами

Гройсман в очередной раз пригрозил работодателям штрафами

Загрузка...
Українські діти мають 160 патентів на винаходи
701b71d-naukovets-ukrajinaЮні українські дослідники отримали понад 160 патентів на винаходи в галузі комп’ютерних, технічних і природничих наук, а також у фізиці й астрономії.
Спіймана на хабарі працівниця Одеської митниці отримала керівну посаду у фіскальному відомстві Насірова
31083_w_700Лариса Ареф’єва, яку восени 2015 року впіймали на хабарі в 50 тис. доларів, продовжує будувати успішну кар’єру в держорганах, які обіцяють нам

Последние новости

22:00

Быку не позволили символизировать Испанию

21:40

Украину накрыло цунами квартирных краж

21:24

В Польше опубликовали перечень «нежелательных» имен для детей (фото)

21:04

В Украине изменится подход к начислению субсидий

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Полищук пояснила, кто из студентов будет получать социальную стипендию

Полищук пояснила, кто из студентов будет получать социальную стипендию »

Запорожье

На дорогом Audi пытались скрыться от полиции (ФОТО)

На дорогом Audi пытались скрыться от полиции (ФОТО) »

Одесса

В Одессе объявлено штормовой предупреждение

В Одессе объявлено штормовой предупреждение »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.