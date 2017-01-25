Украинцев вынудят платить налоги с расходов

Каждый гражданин должен будет подавать декларацию обо всех своих доходах и расходах по итогам календарного года

Правительство Владимира Гройсмана приняло «Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года». Документ большой, в нем много разных целей и приоритетов, но заслуживает внимания одно из обещаний правительства Гройсмана, сообщает 112.ua.

До 2020 года планируется запуск всеобщего декларирования доходов и расходов физлиц и налогового контроля с использованием косвенных методов за соответствием доходов и расходов граждан. На практике это означает, что каждый украинец должен будет по итогам календарного года подавать декларацию обо всех своих доходах и расходах. При этом предполагается, что все покупки товаров на сумму более 50 тыс. грн. будут в обязательном порядке включаться в расходы каждого украинца.

Эти декларации будет проверять ГФС, и если сумма расходов за год превысит сумму доходов гражданина, он должен будет дать объяснения об источниках происхождения денег. Если это были доходы предыдущих периодов, которые были задокументированы и по ним были уплачены налоги, к таким доходам вопросов не будет. Если же украинец не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку дорогостоящих товаров, в этом случае он будет обязан уплатить штраф за уклонение от уплаты налогов и заплатить налог с расходов в размере налога, который удерживается с доходов. Другими словами, если гражданин не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку товара на сумму 50 тыс. грн., он должен будет заплатить еще 19,5% налога.

С одной стороны, всеобщее декларирование доходов и расходов является европейской практикой. Поэтому в ЕС взятки наличными непопулярны. Там очень часто судьи, госчиновники и работники фискальных органов берут взятки путем получения безналичных денег на их счет от «легализованной взятки». В ЕС и США существует довольно развитая система «выбеливания грязных денег», где задействованы многие адвокаты, финансовые консультанты и брокеры фондового рынка, которые таким образом «выбеливают» миллиарды, если не триллионы долларов ежегодно.

Такую же систему предлагают ввести в Украине консультанты из США и ЕС. Считается, что такого рода получение взяток является более цивилизованным, и это называется не коррупцией, а красивым словом «лоббирование».

В том же ЕС существует огромная сфера услуг для физлиц, работающая на то, чтобы «доказать источник происхождения денег». Чаще всего используется псевдокредитование. Это когда покупка автомобиля, дома или любой дорогой вещи на сумму более тысячи евро оформляется как покупка в кредит. В этом случае фискальным органам показывают кредитный договор и объясняют, что все это куплено в кредит. Неудивительно, что жители ЕС в долгах, как в шелках.

Доля кредитов населения в ЕС превышает 80% и постоянно растет. Жить в долг жители ЕС вынуждены не потому, что они этого хотят, а потому, что по-другому нельзя обмануть налоговую. Как результат, стоимость всех товаров для европейцев вырастает на стоимость кредита. В Украине это сейчас реализовать можно, но сложно. Одно дело платить 1–2% по кредиту в ЕС, и другое – 20–30% по кредиту в Украине.

Поэтому украинцам действительно придется значительно больше переплачивать за свои товары, чем европейцам. Зато будем все жить в долг, как в ЕС.