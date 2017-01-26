Укрзализныця оставит без работы 30 тысяч украинцев

Повышение тарифов на перевозки негативно скажется на конкурентоспособности предприятий Украины, а также тысячи граждан останутся без работы.

Об этом говорится в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от руководителей Украинской Зерновой Ассоциации, Союза химиков Украины, Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент», Федерации металлургов Украины и других.

Руководители ведущих отраслевых объединений промышленности и агропромышленного комплекса Украины, которые обеспечивают 75% грузооборота «Укрзализныци» и около 2/3 валютной выручки страны раскритиковали планы Мининфраструктуры относительно повышения тарифов на перевозки на 25%.

По их словам, такой шаг властей приведет к тотальной безработице и десятки тысяч граждан Украины потеряют рабочие места.

«На фоне повышения моментально начнутся инфляционые процессы, из-за уменьшения валютной выручки от предприятий курс гривны испытает дополнительное давление. Предприятия в свою очередь или полностью прекратят работу, или сократят объемы производства из-за неподъемных железнодорожных тарифов. Кроме того, под угрозой увольнения окажется около 30 тысяч украинцев», - говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что железнодорожный транспорт обеспечивает около 60% общего объема перевозок грузов в Украине. По их словам, из-за низкого уровня сервиса «Укрзализныци» за последние пять лет значительно снизился объем перевозок по железной дороге.

Исходя из финансовых данных УЗ, нынешний уровень тарифов обеспечивает рентабельность грузоперевозок на уровне 40-50%, что позволяет за счет грузовых перевозок осуществлять кросс-субсидирование пассажирских перевозок в объеме до 10 млрд грн в год и покрывать многомиллиардную задолженность областных государственных администраций за железнодорожные перевозки льготных категорий пассажиров. Поэтому, текущий уровень грузовых тарифов даже выше экономически оправданного», - говорится в письме.

По словам авторов обращения, нынешние условия реализации по перевозке грузов железнодорожным транспортом, уже привели к ощутимому снижению конкурентоспособности предприятий Украины на рынках сбыта и, как следствие, к искажению конкуренции на соответствующих рынках, а также легитимизации установки на внутреннем рынке грузовых перевозок таких цен (тарифов), которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Отмечается, что вместо того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, руководство УЗ просто решило поднять тарифы.

Руководители предприятий также возмущены тем фактом, что на официальном сайте Мининфраструктуры отсутствует обратная форма связи для обсуждения приказа о росте тарифов.

В свое обращении промышленники призвали власти ввести мораторий какие-либо тарифные изменения в политике УЗ до того, пока не будет создан независимый орган – Национальная комиссия регулирования тарифов на транспорте, которая будет профессионально и объективно оценить обоснованность и целесообразность пересмотра тарифов.

Напомним, тарифы на грузовые перевозки уже поднимались «Укрзалізницею» в 2016 году на 15%, а в 2015 году – на 30%.

Как сообщали «Комментарии», 18 января Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания утвердил новый устав ПАО «Укрзализныця», согласно которому, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам «Укрзализныця» потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли.

Напомним, 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство «Укрзализныци» обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.