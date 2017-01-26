Украина ждет от МВФ в этому году еще 4 транша

Украина планирует вскоре подписать обновленный Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ)

«С МВФ мы все согласовали. Сейчас в Кабмине дорабатывают технические детали. Считаю, мы очень скоро подпишем меморандум. МВФ объявит дату, когда они будут принимать решение», - заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Кроме того, она отметила, что в этом году ожидается получение четырех траншей от МВФ и ближайшее поступление средств может произойти уже в начале февраля.

«Технически это не может быть до конца января. На уровне Кабмина все будет согласовано в ближайшие дни – и тогда уже отсчитываем две недели», - отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Напомним, 25 января стало известно о том, что Международный валютный фонд не включил в свой календарь на январь вопрос выделения Украине следующего транша. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Украина планирует получить еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года, говорится в письме, которое готовит президент, Кабмин, и глава НБУ.

Ранее сообщалось о том, что Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий для продолжения кредитования Международным валютным фондом. Киев объясняет это тем, что с сентября по декабрь прошлого года все внимание было приковано к вопросам обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.