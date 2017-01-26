Пользователи Привата смогут оформлять кредиты через Facebook

Клиенты ПриватБанка смогут оформлять любые суммы в кредит через Facebook.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для оформления кредитов запущен новый бот-сервис @payparts.

По информации компании, пользователи Facebook могут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки «Оплата частями». Также этот доступен всем держателям платежных карт Приватбанка.

«Рассрочку на оплату любых покупок теперь можно оформить за минуту без бумаг и необходимости посещать отделение банка», - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины рассмотрел вопрос о национализации ПриватБанка и принял решение, согласно которому все акции этого банка переходят в собственность государства.

Министр финансов Украины Александр Данилюк пообещал государственную защиту средствам вкладчиков ПриватБанка. А в Национальном совете реформ сообщили, что ПриватБанк на день приостановит корпоративные платежи, объяснив это технической необходимостью и особенностями законодательства.

Несмотря на оптимистичные заявления премьер-министра, главы НБУ, Минфина, украинцы в порыве паники снимали через банкоматы по два миллиарда гривен в день .

Также отмечалось, что по всей Украине не работало большинство банкоматов, а к тем, которые в рабочем состоянии, люди выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы снять свои средства со счетов в Приватбанке.

В данный момент «Приватбанк» установил новые лимиты на снятие наличных денег.