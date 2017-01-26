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Деньги

Билл Гейтс может стать первым в мире триллионером

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Сегодня 99 процентов населения Земли обладают в совокупности меньшим богатством, чем оставшийся 1 процент

Состояние основателя Microsoft оценивается в 84,4 млрд. долларов

У основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого на данный момент оценивается в 84,4 млрд. долларов, есть все основания стать первым в мире долларовым триллионером.

Правда, произойти это может только через четверть века, к 86-летию Гейтса, говорится в отчете «Экономика для 99 процентов», который подготовило международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

К такому выводу эксперты организации пришли после того, как выяснили, что размер благосостояния богатейших людей мира в последнее десятилетие постоянно растет.

Как отмечается в новом отчете Oxfam, если в 2009 году 793 миллиардерам принадлежал капитал в 2,4 трлн., то к 2016 году они располагали уже 5 трлн. То есть ежегодный прирост составлял 11 процентов.

Ранее исследователи Oxfam сообщили о рекордном разрыве между богатыми и бедными в мире. По их данным, всего 8 богатейших людей планеты обладают таким же состоянием, как и половина жителей Земли (3,6 млрд. человек).

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Теги: Microsoft, бедность, Билл Гейтс, триллионер

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