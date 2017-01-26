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В Украине прекратят производить шампанское и коньяк

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Украинское шампанское – всё!

Шампанское нельзя выпускать вне французского региона Шампань, коньяк – вне французского муниципалитета Коньяк

Шампанское нельзя производить вне французского региона Шампань, коньяк — вне французского муниципалитета Коньяк. Об этом говорится в проекте закона в сфере охраны прав интеллектуальной собственности, которую поддержало правительство, сообщает Министерство экономики Украины.

«Шампанское нельзя производить вне французского региона Шампань, коньяк — вне французского муниципалитета Коньяк, так же как и моршинскую минеральную воду нельзя производить в Польше, а нежинские огурцы — в Словакии. Все эти продукты содержат в своем названии четкое географическое указание на происхождение», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

25 января на заседании правительство поддержало проект закона в сфере охраны прав интеллектуальной собственности, который разработало Минэкономразвития. Законопроект определяет новый порядок правовой охраны географических указаний.

Авторы законопроекта предусмотрели, что географическое указание – это географическое наименование места (региона или населенного пункта), из которого происходит товар.

«Как правило, такой товар имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим происхождения. При этом хотя бы один из этапов производства или переработки товара осуществляется на определенной географической территории», – объясняют в министерстве.

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Теги: коньяк, Минэкономразвития, Правительство, шампанское

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