Украинцы получат новые платежки за газ

В новых платежках за газ будет указано потребление не только в кубометрах, но и в единицах энергии
Об этом сообщила директор департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЕКУ Тятяна Рябуха.
«С целью повышения эффективности потребления природного газа и для предоставления возможности потребителям оценить потребление газа по сравнению с пользованием другими видами энергии предлагается ввести на рынке природного газа использование единиц энергии», - сказала она.
Она отметила, что в платежных документах рядом с объемами потребленного природного газа в кубометрах будет предоставляться информация о потребленном ресурсе в единицах энергии.
По ее словам, это позволит потребителю сравнивать потребление газа с потреблением других энергетических ресурсов
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «УкрИнформ»,
Теги: газ, платежка, природный газ, НКРЕКУ
Последние новости
|
17:37
В Аргентине туристы до смерти замучили маленького дельфина ради фото (ВИДЕО)
|
17:20
|
17:12
Украинцам предлагают оплачивать коммуналку с рассрочкой на пять лет
|
17:07
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0