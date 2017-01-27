Украинцы получат новые платежки за газ

В новых платежках за газ будет указано потребление не только в кубометрах, но и в единицах энергии

Об этом сообщила директор департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЕКУ Тятяна Рябуха.

«С целью повышения эффективности потребления природного газа и для предоставления возможности потребителям оценить потребление газа по сравнению с пользованием другими видами энергии предлагается ввести на рынке природного газа использование единиц энергии», - сказала она.

Она отметила, что в платежных документах рядом с объемами потребленного природного газа в кубометрах будет предоставляться информация о потребленном ресурсе в единицах энергии.

По ее словам, это позволит потребителю сравнивать потребление газа с потреблением других энергетических ресурсов