В Украине осталось 94 работающих банка

39 из них – банки с иностранным капиталом
Количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года. Об этом говорится в информационных материалах Национального банка Украины, передает УНИАН.
Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений – банки с иностранным капиталом. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 трлн. грн., а количество работающих банков – 117.
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Теги: активы, банки, НБУ, финучреждения
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