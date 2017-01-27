В Украине осталось 94 работающих банка

39 из них – банки с иностранным капиталом

Количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года. Об этом говорится в информационных материалах Национального банка Украины, передает УНИАН.

Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений – банки с иностранным капиталом. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 трлн. грн., а количество работающих банков – 117.