Поезд Киев – Перемышль уже перевез более 12 тысяч пассажиров

Большинство пассажиров поезда путешествовало из Украины в Польшу
Поезд «Интерсити+» №705/706 сообщением Киев – Перемышль за первый месяц перевез более 12 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци», передает БизнесЦензор.
Большинство пассажиров поезда – более 8,6 тыс. – путешествовало из Украины в Польшу. В обратном направлении ехали свыше 3,7 тыс. пассажиров.
В праздничные дни с 7 по 10 января поезд был заполнен на 97%.
Поезд № 705/706 Киев – Перемышль был запущен 23 декабря 2016 года.
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Теги: Интерсити+, пассажиры, Перемышль, поезд, Укрзализныця
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