Поезд Киев – Перемышль уже перевез более 12 тысяч пассажиров

Большинство пассажиров поезда путешествовало из Украины в Польшу

Поезд «Интерсити+» №705/706 сообщением Киев – Перемышль за первый месяц перевез более 12 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци», передает БизнесЦензор.

Большинство пассажиров поезда – более 8,6 тыс. – путешествовало из Украины в Польшу. В обратном направлении ехали свыше 3,7 тыс. пассажиров.

В праздничные дни с 7 по 10 января поезд был заполнен на 97%.

Поезд № 705/706 Киев – Перемышль был запущен 23 декабря 2016 года.