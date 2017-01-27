Украинским безработным заплатят по-новому

Минимальные размеры помощи утверждены постановлением Фонда общеобязательного социального страхования на случай безработицы

В Украине установили новые размеры пособия по безработице. Теперь они будут зависеть от того, к какой категории относится их получатель, сообщает Канал 24.

Новые размеры помощи установлены с 1 января 2017 года. Минимальные размеры помощи утверждены постановлением Фонда общеобязательного социального страхования на случай безработицы.

«Для безработных, трудовой стаж которых превышает шесть месяцев, пособие по безработице составит 1160 гривен. Ранее минимальный размер помощи устанавливался в размере не менее 80% от прожиточного минимума и в течение года эта помощь могла меняться, поскольку прожиточный минимум тоже менялся», – рассказал юрист адвокатской фирмы «Горо Лигал» Евгений Власов.

Он добавил, что для застрахованных граждан, стаж которых не достигает шести месяцев, пособие составит 544 гривны, как и в прошлом году.

Размер пособия по безработице определяется в процентах из средней заработной платы безработного: при стаже до 2 лет – 50%, от 2 до 6 лет – 55%, от 6 до 10 лет – 60%, свыше 10 лет – 70% », – объяснил Евгений Власов.

Он добавил, что размер помощи также зависит от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней – 100%; в течение следующих 90 календарных дней – 80%; в дальнейшем – 70%.

«Пособие по безработице выплачивается с 8-го дня после регистрации в центре занятости безработного. Однако для человека, который уволился с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, выплата начнется только с 91-го календарного дня», – объяснил Власов.

Также безработный имеет право на единовременное пособие для создания бизнеса. Единовременная выплата пособия по безработице равна размеру годовой суммы помощи, определенной конкретному лицу. Если безработный уже получил часть назначенного пособия по безработице, выплачивается ее остаток.