Передача состоялась в рамках торжественных мероприятий

Украине передали 10 карет скорой помощи, которые были приобретены благодаря финансовой помощи правительства Канады, сообщает пресс-служба МИД.

Передача состоялась в рамках торжественных мероприятий по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой.

На мероприятии с короткими речами выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Канады в Украине Роман Ващук.

Стороны выразили уверенность, что украинско-канадские отношения продолжат свое динамичное развитие.