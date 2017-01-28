Передача состоялась в рамках торжественных мероприятий
Украине передали 10 карет скорой помощи, которые были приобретены благодаря финансовой помощи правительства Канады, сообщает пресс-служба МИД.
Передача состоялась в рамках торжественных мероприятий по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Канадой.
На мероприятии с короткими речами выступили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Канады в Украине Роман Ващук.
Стороны выразили уверенность, что украинско-канадские отношения продолжат свое динамичное развитие.
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Теги: Канада, скорая помошь, Украина, Экономика
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