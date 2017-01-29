Из Украины пытались вывезти сигарет на полмиллиона гривен (видео)

Грузовик с двойным дном, заполненным сигаретами, выявлен в порту Черноморска

Вчера в пункте пропуска «Ильичевск-паромная переправа» был выявлен грузовой автомобиль с тайником, заполненным табачными изделиями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Автомобиль под управлением 38-летнего гражданина Украины прибыл на выезд из Украины на теплоход «Грейфсвальд», который отходил из Черноморска в Батуми (Грузия). Водитель указал, что перевозит груз кукурузы.

В результате проверки в полуприцепе было обнаружено двойное дно с содержанием сигарет белорусского производства Hilton, NZ Black, NZ Gold, Ashima. Всего правоохранители обнаружили 34 600 пачек сигарет, сумма оценки которых составила более 434 тыс. грн.

Ответственность за данное правонарушение предусматривает изъятие автомобиля – как средства перемещения контрабанды.