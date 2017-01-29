В Германии осудили чиновников, подозреваемых в получении взяток от Фирташа

К «шпионскому» делу было приобщено поручение за личной подписью украинского олигарха
В Германии Земельный суд города Шверина вынес приговор по делу чиновников, подозревавшихся в получении взяток от украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом, по информации zik.ua, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно сообщению приговор был вынесен 27 января в отношении главных фигурантов – бывшего главного комиссара уголовной полиции земли Мекленбург-Передняя Померания Хайнца-Петера Гандорфа и бывшего агента спецслужбы Министерства государственной безопасности Кристины Вилкенинг.
По решению суда экс-комиссара приговорили к трем годам лишения свободы за получение взяток в особо крупных размерах, разглашение служебных тайн и уклонение от уплаты налогов. Вилкенинг, которая называет себя «частным детективом», приговорили к лишению свободы на два года и десять месяцев. Кроме дачи взяток ее признали виновной в подстрекательстве к выдаче служебных тайн.
К открытию уголовного дела против самого Фирташа судебный процесс в Германии пока так и не привел, несмотря на то что к «шпионскому» делу добавилось поручение за личной подписью Дмитрия Фирташа. Однако в суде заявили, что потенциальная криминальная составляющая действий олигарха не была темой судебного заседания.
Напомним, суд над чиновниками, которых подозревают в получении взяток от бизнесмена Фирташа, начался в конце ноября 2016 года.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Австрии олигарх из Украины Дмитрий Фирташ через бывшего агента Министерства госбезопасности ГДР «Штази» Кристину В. с позывным «Нина» перечислил деньги для подкупа немецких и австрийских должностных лиц в сфере безопасности, чтобы они раздобыли ему документы ФБР, которые помогли бы избежать его выдачи Соединенным Штатам Америки.
Фото: ТАСС/Интер
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