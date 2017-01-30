Украинцам разрешили скупать активы банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объяснил правила продажи активов проблемных банков

Физические и юридические лица смогут покупать на открытых конкурсах право требования по кредитным договорам и договорам обеспечения исполнения обязательства банков-банкротов. Это касается только тех лиц, которые не отнесены к банкам и небанковским финансовым учреждениям.

Директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин напомнил о запрете временным администраторам допускать зачисление встречных требований по кредитам, даже однородным.

«Запрещается зачет встречных требований, в том числе встречных однородных требований, прекращения обязательств по договоренности сторон (в том числе путем договорного списания), прощение долга, сочетание должника и кредитора в одном лице вследствие заключения любых сделок с другими лицами, кроме банка, зачисление по требованию одной из сторон. Считаем, что продажа прав требований по кредитным договорам или договорам обеспечения исполнения обязательства не может осуществляться должникам и/или поручителям по таким договорам», - сказано в телеграмме.