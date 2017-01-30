Украина снова продает курятину и яйца в страны Евросоюза

Глава Госпотребслужбы заявил, что Украина настроена на полноценную адаптацию законодательства к положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер

Украина снова стала экспортировать продукцию птицеводства в страны Евросоюза. Напомним, в декабре 2016 года экспорт этой продукции в Европу был прекращен. О возобновлении торговли сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. По состоянию на сегодня поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется», - говорится в сообщении.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, Украина настроена не только на упрощение режима взаимной торговли, но и на полноценную адаптацию законодательства Украины к положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер с целью взаимного признания эквивалентности.

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