Украина снова продает курятину и яйца в страны Евросоюза

Глава Госпотребслужбы заявил, что Украина настроена на полноценную адаптацию законодательства к положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер
Украина снова стала экспортировать продукцию птицеводства в страны Евросоюза. Напомним, в декабре 2016 года экспорт этой продукции в Европу был прекращен. О возобновлении торговли сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
«Украина и Европейская комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза. По состоянию на сегодня поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется», - говорится в сообщении.
По словам главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, Украина настроена не только на упрощение режима взаимной торговли, но и на полноценную адаптацию законодательства Украины к положениям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в сфере санитарных и фитосанитарных мер с целью взаимного признания эквивалентности.
Ранее «Комментарии" писали о том, что СБУ признала, что Украине нужен уголь с оккупированного Донбасса.
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Теги: Евросоюз, курятина, птицеводство, торговля, Украина
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