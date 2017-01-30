Руководство агрохолдинга «Мрия» опровергло информацию о его продаже

Агрохолдинг «МРИЯ» не планирует продавать свои активы, а также не ищет покупателей

Об этом заявил генеральный директор «Мрия» Агрохолдинг» Саймон Чернявский комментируя предложение компании «Кернел» и других компаний желание купить активы агрохолдинга.

Он напомнил, что не для кого не было тайной то, что кредиторы оказались акционерами агрохолдинга и что все это не было случайностью.

По его словам, с самого начала они (кредиторы – ред) открыто заявляли о том, что намерены реструктурировать компанию и искать какой-то стратегический выход, в том числе через IPO или продажу.

Однако пока компания не реструктурирована, говорить о покупке корпоративных прав невозможно: покупать „токсичные» юрлица с множеством арестов и нереструктурированных кредитов очень рискованно. По его словам, любая сделка с точки зрения юридической реализации будет очень сложной и может затянуться на неопределенный час.

Он отметил, что кредиторы предложения рассмотрели и отклонили. «Мы не ожидали каких-либо предложений, но и не искали покупателей. В нынешний условиях агрохолдинг хорошо себя чувствует, готов к сезону и занимается реструктуризацией и возвратом долгов.

Также он добавил, что после дополнительных переговоров было принято решение разрешить потенциальным покупателям провести аудит активов «Мрии» на предмет потенциальной сделки.

«Да, мы в процессе переговоров, но производственные и другие планы компании от этих переговоров никак не зависят, - сказал он.

По его словам, в этот раз агрохолдинг начинает сезон с финансовым обеспечением, новой организационной структурой и с большей уверенностью, чем год назад.