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В Черкассах появится 500 новых рабочих мест

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В городе заработает завод по производству микроволновок и холодильников

Зарплаты обещают выше средней

В Черкассах в апреле 2017 года будет открыт завод по производству микроволновок и холодильников под торговой маркой Saturn. Об этом сообщили в Центре черкасских медиа.

«У нас с 2009 года работает завод в Каневе. Занимаемся там производством сушек, вентиляторов, стиральных машин. В Черкассах мы планируем наладить производство микроволновых печей и холодильников», – сообщил президент холдинга Saturn Александр Громыко.

По его словам, будет создано 500 новых рабочих мест и зарплаты обещают выше средней.

«Уже в начале апреля в Черкассах откроется новый современный энергоэффективный завод по производству энергосберегающих холодильников, электропечей, обогревателей и другой бытовой техники. Это привлечение инвестиций, создание 500 новых рабочих мест, производство качественной продукции объемом до 1 мл. холодильников в год и соответственно – поступления в бюджет», – прокомментировал данное решение мэр Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.

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Теги: завод, зарплаты, Холодильники, Черкассы, микроволновки

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