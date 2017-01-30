От властей требуют возмещения инвестиций в ПриватБанк

Государство должно быть готово к судебным искам со стороны держателей еврооблигаций
Держатели еврооблигаций ПриватБанка требуют от украинских властей возместить им инвестиции в ценные бумаги банка. Об этом говорится в их письме, сообщают Українські Новини.
Письмо направлено 27 января советником комитета держателей ценных бумаг – юридической фирмой Dechert LLP (Великобритания) – главе Администрации Президента Игорю Райнину, председателю правления ПриватБанка Александру Шлапаку, главе Национального банка Валерии Гонтаревой, директору Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константину Ворушилину, послу США в Украине Мари Йованович, посольству Швейцарии в Украине.
Также указанное письмо получили Американская торговая палата, офис Международной коммерческой палаты и Американо-украинский деловой совет.
Юрфирма отмечает, что украинские власти признали незаконной конвертацию обязательств перед Cargill и в результате их возместили.
В то же время в законодательстве отсутствуют основания трактовать по-разному обязательства перед Cargill и перед держателями еврооблигаций.
Юристы считают, что власти Украины должны признать необходимость выполнения обязательств перед держателями еврооблигаций в соответствии с условиями обращения ценных бумаг.
Dechert отмечает, что ее клиенты не являются связанными с банком лицами.
Нарушение этих обязательств дает основание держателям евробондов требовать возмещения инвестиций в судебном порядке.
Фото: phl.com.ua
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Cargill, еврооблигации, инвестиции, инвесторы, ПриватБанк
Последние новости
|
20:09
|
19:59
В Вашингтоне защитники мигрантов взяли в кольцо Белый дом (видео)
|
19:40
|
19:29
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0