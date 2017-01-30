Концерну «Антонов» придется выплатить России 180 млн. рублей

В такую сумму суд оценил неустойку за нарушение ответчиком сроков выполнения опытно-конструкторских работ в рамках контракта на разработку Ан-70

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску российского Минобороны взыскала с украинского авиастроительного концерна «Антонов» более 180 миллионов рублей неустойки, следует из информации на сайте суда.

Апелляционный суд отклонил жалобу концерна на решение арбитражного суда Москвы, в ноябре частично удовлетворившего иск. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Минобороны требовало взыскать с «Антонова» более 357 миллионов рублей неустойки за нарушение ответчиком сроков выполнения опытно-конструкторских работ в рамках контракта на разработку самолета Ан-70. По условиям допсоглашения к контракту «Антонов» должен был выполнить два этапа работ до 25 ноября 2012 года, однако к сентябрю 2016-го работы заказчику не были сданы, а просрочка составила 1395 дней.

Из материалов дела следует, что украинское Минобороны в июне 2014 года уведомило российскую сторону о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия российских специалистов. В ответ российское Минобороны сообщило концерну «Антонов», что считает испытания неначатыми, а результаты, полученные украинской стороной, неподтвержденными.

Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о неподведомственности спора арбитражному суду Москвы, указав, что его компетенция подтверждена допсоглашением к контракту. Также арбитраж счел недоказанными доводы украинского предприятия о том, что нарушение сроков произошло по вине заказчика.

В то же время суд первой инстанции удовлетворил иск частично, снизив неустойку до 180 миллионов рублей.