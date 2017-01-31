С 1 февраля планируют снизить цены на лекарства для лечения гипертонии, сахарного диабета и бронхиальной астмы в Украине

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

«Я убежден в том, что с 1 февраля, когда будут заходить новые партии лекарств, мы добьемся и начнем видеть снижение цен на категории этих лекарств», - пообещал он.

Гройсман отметил, что предусматривал создание дефицита лекарств, только правительство начнет наводить порядок в образовании цен на лекарственные средства.

«Самый главный парадокс заключается в том, что в Польше цены на одни и те же лекарства дешевле, чем в Украине. Только к этому парадоксу приблизился, сразу начались атаки на правительство. Мы будем идти в заданном направлении. Что касается лекарств, наша задача - обеспечить снижение цены по трем категориям - гипертония, сахарный диабет и бронхиальная астма», - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, с 1 апреля начнет работу программа по возмещению стоимости лекарств на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы.

По расчетам, эти меры позволят уменьшить инвалидность и смертность от гипертонии на около 18%.