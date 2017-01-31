В Украине обнаружен новый вид рейдерства

Злоумышленники заменяют в реестрах собственности фамилии владельцев имущества

Рейдеры выбрасывают из реестра собственности владельцев и вносят другие фамилии. Об этом сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.

Как сообщали «Комментарии», 6 октября Верховная Рада приняла за основу и в целом разработанный «антирейдерский закон».

Закон был подписан президентом 28 октября.

Главным нововведениями закона является внедрение нотариального заверения подписей председателя и секретаря общего собрания компании при регистрации изменений юридического лица; нотариального заверения подписей на уставных документах, заявлениях о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.