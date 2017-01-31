В «Жулянах» закрыли duty free из-за подозрений в контрабанде

В отношении компании, которую подозревают в контрабанде, открыто несколько уголовных дел.

В столице Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) закрыл магазин duty free из-за подозрений в контрабанде. Об этом сообщил глава совета директоров предприятия Денис Костржевский.

По его словам, существует несколько уголовных дел в отношении контрабанды товара компанией Pavo group. Мы подозреваем, что они использовали магазин duty free, который находится на территории аэропорта, просто как прикрытие для своей незаконной деятельности», - сказал он

Также он отметил, что после того, как сотрудников начали вызывать в правоохранительные органы, а также из-за финансовых вопросов, было принято решение прекратить сотрудничество с такими партнерами.