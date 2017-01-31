Стало известно, сколько Киев должен МВФ

Названа сумма, которую Киев должен выплатить МВФ в 2017 году

В этом году украинские власти должны будут выплатить Международному валютному фонду около $ 1 млрд. Об этом заявил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

«Мы в этом году должны МВФ $1 млрд и новый транш может означать, что деньги просто переводятся из кармана в карман», - сказал он.

Напомним, с 2017-2019 Минфин, госбанки и «Укрзализныця» должны выплатить $14 млрд по внешним долгам с учетом процентов.

Как сообщали «Комментарии», 25 января стало известно о том, что Международный валютный фонд не включил в свой календарь на январь вопрос выделения Украине следующего транша. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Украина планирует получить еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года, говорится в письме, которое готовит президент, Кабмин, и глава НБУ.

Ранее сообщалось о том, что Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий для продолжения кредитования Международным валютным фондом. Киев объясняет это тем, что с сентября по декабрь прошлого года все внимание было приковано к вопросам обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.