Производство бронеавтомобиля «Дозор-Б» будет остановлено

У Львовского бронетанкового завода нет денег ни на комплектующие, ни на зарплаты сотрудникам

Производство «Дозора-Б» – первого украинского бронеавтомобиля, скорее всего, будет остановлено, пишет AUTO-Consulting. Как стало известно, у производителя боевой машины – Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) – нет денег ни на комплектующие, ни на зарплаты сотрудникам. Завод не может расплатиться даже по контрактам в несколько миллионов гривен. Таким образом, программа масштабного производства «Дозоров» оказалась под угрозой провала.

Так, например, ЛБТЗ задолжал Харьковскому тракторному заводу 2,15 млн. грн. за поставки опорно-поворотных устройств, необходимых для установки боевого модуля на крышу броневика.

На бронетанковом заводе признают долг. Проблемы же с расчетами объясняют финансовыми трудностями. Мол, все деньги идут на ремонт техники для АТО. И из-за войны нет возможности заработать на экспорте.

Проблемы с финансированием подтверждают в Укроборонпроме – государственном концерне, который занимается работой предприятий военно-промышленного комплекса. Представители компании признались, что пока не хватает денег не только на комплектующие, но и на зарплаты. Часть работников ЛБТЗ даже пришлось отправить в отпуск за свой счет.