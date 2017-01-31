ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 100 млн. грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц на прошлой неделе реализовал имущество 38 неплатежеспособных банков

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из этой суммы 87,15 млн. грн. – аукционы по продаже основных средств, 9,80 млн. грн. – прав требования по кредитам, сообщает Капитал.

Более 2,66 млн. грн. получено в результате непосредственной продажи имущества банков. Остальная сумма – 0,08 млн. грн. – получена от продажи прочих активов – картин, монет и т.п.